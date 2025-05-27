Курс доллара в четвертый раз подряд достиг двухлетнего минимума

Курс доллара обновил двухлетний минимум в четвертый раз подряд. Официальные курсы валют на 27 мая составляют: доллар — 79,6588 руб., евро — 90,4644 руб., юань — 11,0802 руб.

Эксперты БКС Мир инвестиции отмечают, что ухудшение геополитической ситуации может оказывать давление на рубль. Однако пик фискальных платежей, приходящийся на вторник и среду, временно удерживает курс российской валюты от более быстрого снижения.

Однако эксперты предупреждают, что этот позитивный период может быть временным. Риски, такие как сокращение доходов от экспорта и рост расходов на импорт, могут вернуть рубль к отметке около 90 рублей за доллар. Единственным фактором, способным предотвратить падение рубля, является разрешение геополитических проблем, что снизит премии за риски в обменных курсах.

Аналитики Goldman Sachs также прогнозируют ослабление рубля, предполагая, что летом доллар может достигнуть 100 рублей, а к 2026–2028 годам — 130 рублей.