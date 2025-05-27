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Трамп обдумывает санкции и отказ от переговоров по Украине

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность введения новых санкций против России и выхода из переговорного процесса по Украине, сообщает The Wall Street Journal (WSJ). По словам источников, ограничения, скорее всего, не затронут банковский сектор, и обсуждаются другие варианты. Президент Трамп заявил, что рассматривает санкции из-за действий президента Владимира Путина на Украине,передаёт РБК. Песков связал это с эмоциональной перегрузкой.

WSJ также пишет о размышлениях Трампа относительно выхода из процесса урегулирования, если "последний рывок" не принесет результатов.

The New York Times (NYT) также сообщает о возможном выходе Трампа из переговорного процесса, ссылаясь на детали разговора президента с лидерами Германии, Франции, Италии, Финляндии и Еврокомиссии. В беседе с европейскими лидерами Трамп дал понять, что не намерен усиливать санкционное давление на Россию.

Пресс-секретарь Дмитрий Песков поблагодарил США за посреднические усилия, отметив, что ситуация связана с эмоциональной перегрузкой и реакциями всех участников.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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