Таиландский банк блокирует счета россиян без объяснений

Один из крупнейших банков Таиланда, Bangkok Bank, заблокировал счета ряду россиян и попросил их посетить офисы своих отделений с документами, сообщает ТАСС со ссылкой на клиентов банка.

"Когда я спросила, почему моя карта заблокирована, мне ничего не объяснили. Попросили прийти лично с банковской книжкой и паспортом в то отделение, где я открывала карту. Карту в этом банке я получила примерно 1,5 года назад через посредников, находясь в стране по безвизовому штампу. Предположительно, сейчас счет должны закрыть, а деньги выдать на руки," — рассказала одна из россиянок.

Однако всеобщей тенденции блокировки Bangkok Bank счетов россиян не наблюдается. У некоторых россиян карты этого банка продолжают работать. "Возможно, до нас не дошла очередь, а может быть блокировка осуществляется с использованием фильтра, который нам неизвестен", - отметил проживающий в Паттайе россиянин-клиент Bangkok Bank. ТАСС направил запрос в таиландский банк относительно причин блокировки счетов российских граждан.

Российские туроператоры напомнили туристам, что у приезжающих в Таиланд по безвизовому режиму нет права на открытие счетов в местных банках. "Туристы, прибывающие в Таиланд по туристической визе, не могут открывать счета. Для этого требуется долгосрочная виза. Открытие счета иностранцем без такой визы является уголовным правонарушением," — пояснил генеральный представитель российского туроператора Tez Tour в Юго-Восточной Азии Андрей Снетков в беседе с корреспондентом ТАСС