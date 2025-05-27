Индекс МосБиржи пробивает поддержку: геополитика и санкции давят на рынок

Российский рынок акций в понедельник с открытия начал падать и продолжал нисходящую динамику на протяжении всей дневной сессии. Индекс МосБиржи пробил важный уровень поддержки, достигнув полуторамесячного минимума в 2730 пунктов, и теперь пытается удержаться выше круглой отметки в 2700 пунктов, хотя временами опускается ниже. Потери индекса в понедельник превысили 2,5%.

Таким образом, кратковременная пауза в снижении быстро сменилась его ускорением. По мнению аналитиков БКС Мир инвестиций, увеличилась вероятность более продолжительного нисходящего движения.

Негативное влияние оказало ужесточение риторики Трампа по отношению к России, включая повторение санкционных угроз. Кроме того, ЕС разрабатывает 18-й пакет санкций против РФ, который может включать снижение потолка цен на российскую нефть с $60 до $45 и отключение от SWIFT 20 российских банков.

Эксперты БКС отмечают, что усиление геополитических угроз происходит на фоне отказов российских компаний от выплаты дивидендов, в том числе неожиданных. Это не только наложение одного негатива на другой, но и значительное влияние геополитики на дивидендные перспективы.

«Волна роста, начавшаяся в конце декабря 2024 года, была во многом обусловлена ожиданиями улучшения геополитической ситуации для России, что открывало возможности для снижения ключевой ставки и увеличения дивидендов. Теперь этот сценарий под вопросом, что провоцирует выход из акций все большего числа инвесторов и спекулянтов», – поясняют аналитик.

Дополнительное давление оказывает слабость нефти, которая резко упала после неудачной попытки продолжить пятничный рост. Это частично компенсируется умеренным ослаблением рубля, но его курс все еще завышен с точки зрения стабильности доходов госбюджета и экспортеров, особенно на фоне низких цен на нефть.