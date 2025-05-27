Бюджетникам в России поднимут заработную плату: главное к утру

К текущему утру стало известно следующее: Россия может запретить ушедшим компаниям выкупать свои акции, вице-премьер РФ назвал ключевую ставку временным явлением, бюджетникам в России поднимут заработную плату, а в Иркутской области зафиксированы крупные пожары на производстве. Подробнее – в обзоре SIA.RU.

Запрет на выкуп

Уже в июне Госдума рассмотрит законопроект о возврате иностранных брендов в Россию, в частности, как компании смогут реализовать свои права на обратный выкуп акций. Планируется, что организации смогут получить отказ на выкуп от нового владельца либо государства по ряду причин: если зарубежный акционер родом из страны, которая совершает к России недружественные действия; если в договоре на обратный выкуп указана цена ниже рынка; с момента заключения контракта истекло два года и более.

Временность высокой ставки

Вице-премьер РФ Александр Новак считает высокую ключевую ставку Банка России временным явлением. «Сегодня, конечно, мы все находимся в условиях достаточно сложных с учетом высокой ключевой ставки. Мы понимаем, что это временное явление. По мере снижения инфляции, а мы это уже наблюдаем, рассчитываем на то, что ДКП будет смягчаться», – отметил он.

Повышение зарплат бюджетников

Глава российского Минфина Антон Силуанов заявил, что зарплаты работникам бюджетной сферы в этом году повысят на размер инфляции – 7,6%: такой прогноз выполнен из расчета декабрь к декабрю. «Все, что связано с выполнением первоочередных социальных обязательств, закладывается в закон о бюджете. В первую очередь - индексация, оплата труда работников бюджетной сферы на уровень уточненной инфляции, инфляция несколько уточнилась в текущем году», – отметил он.

Крупные пожары

Сразу два крупных пожара тушат в настоящее время работники МЧС в Иркутской области: в поселке Мегет на открытом складе и в цехе по переработке резинотехнических изделий огонь охватил 990 квадратов. В Братске пожар начался в котельной, столярном и деревообрабатывающем цехах и складе готовой продукции на 900 квадратах.

Уголовное дело

В Приангарье возбудили уголовное дело по факту авиапроисшествия: при посадке самолета, следовавшего по маршруту Иркутск – Киренск, произошел излом передней стойки опоры шасси, в результате чего воздушное судно выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы. Пострадавших среди экипажа и пассажиров нет. Дело завели по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».