Путин призывает 'душить' западные сервисы

Президент России Владимир Путин призвал "душить" западные сервисы, которые заявили о своем уходе, но продолжают работать на российском рынке. На встрече с представителями деловых кругов один из участников предложил ограничить деятельность таких компаний, как Zoom и Microsoft, передаёт РБК.

Путин поддержал это предложение, заявив: "Надо их душить. Согласен полностью. Говорю без всякого стеснения, потому что они нас пытаются душить, надо отвечать им взаимностью."

Он подчеркнул, что из России никого не выгоняли и компаниям предоставляли благоприятные условия для работы, но теперь необходимо действовать зеркально.

Президент также потребовал избавить россиян, пользующихся западными программами и сервисами, от "вредных привычек", отметив, что крупные компании уже переходят на отечественные сервисы, такие как "Яндекс" и VK.

"Я не шучу, серьезно," — добавил Путин.