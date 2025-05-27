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Путин требует усиления контроля и введения штрафов за несоблюдение норм импортозамещения

Президент России Владимир Путин поручил Минэкономразвитию и Минфину усилить контроль за соблюдением госкомпаниями норм закупочного законодательства по импортозамещению. Он также предложил ввести штрафы за их несоблюдение, сообщает Интерфакс.

"Необходимо обеспечить соответствие жизни нормативной базе, созданной для регулирования закупок госкомпаний," — заявил Путин, ссылаясь на закон "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (223-ФЗ).

Президент подчеркнул необходимость введения штрафов за нарушение данного законодательства. "Если практика показывает необходимость ужесточения, нужен не только контроль, но и санкции за нарушения. Финансовые и экономические штрафы, чтобы предотвратить нарушение этих норм. Прошу коллег это отработать," — добавил он.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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