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Госдума ограничит право иностранных компаний на возврат бизнеса в России

Новые владельцы или власти смогут отказаться от опциона. Об этом пишет газета «Известия».

В июне Госдума рассмотрит законопроект, который позволит блокировать возврат иностранных компаний на российский рынок. Согласно документу, новые владельцы или власти смогут отказать в реализации опциона на обратный выкуп активов, если иностранный акционер из недружественной страны, цена выкупа занижена или с момента сделки прошло более двух лет.

Особые ограничения коснутся стратегически важных отраслей – финансового сектора, оборонки и ТЭК, где возврат потребует согласования с президентом. Эксперты отмечают, что многие ушедшие бренды, включая Renault и McDonald's, нарушали обязательства при выходе с рынка. Законопроект призван защитить интересы российских инвесторов, уже вложивших средства в развитие этих активов.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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