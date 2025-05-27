Бизнес просит Путина снизить налоги и усилить контроль за закупками

26 мая, в День российского предпринимательства, президент Владимир Путин провел встречу с представителями российских деловых кругов. В Кремле собрались руководители предприятий, которые занимаются обеспечением технологического суверенитета, заменяют ушедшие из России бренды и осваивают внешние рынки, сообщает газета "Ведомости". Президент выразил благодарность за создание "основы экономики", которая продолжает расти третий год подряд "в далеко не тепличных, а весьма сложных условиях". Кроме того, Путин жестко высказался о зарубежных сервисах, которые, несмотря на заявления об уходе, продолжают действовать против России. "Они нас пытаются душить, надо отвечать им взаимностью," — подчеркнул российский лидер.

О чем просили российские предприниматели?

Бизнесмены обратились к президенту с просьбами о снижении налоговой нагрузки и создании условий для возвращения иностранных компаний на российский рынок, с учетом защиты интересов отечественного бизнеса.

1. Введение каникул на уплату акциза для новых металлургических предприятий

Генеральный директор ООО «Металл Сервис» Константин Жуков предложил ввести каникулы на уплату акциза на жидкую сталь для новых металлургических предприятий, ссылаясь на высокую эффективность и экологичность электрометаллургии.

2. Льготы для производителей робототехники и автоматизации

Управляющий партнер ООО «Семаргл» Сергей Терентьев предложил предоставить налоговые льготы для компаний, занимающихся робототехникой и автоматизацией, чтобы они могли вложить освободившиеся средства в расширение производства.

3. Усиление контроля за закупочными процедурами

Андрей Канунников, председатель совета директоров АО «Курский электроаппаратный завод», попросил президента усилить контроль за соблюдением требований по использованию отечественного оборудования в госзакупках. Министр финансов Антон Силуанов отметил, что новая информационная система и контроль со стороны ФАС должны исключить подмену российского оборудования на импортное.

4. Маркировка спортивной одежды

Антон Иванов из ООО «Ветер Спорт» предложил включить в систему маркировки «Честный знак» российские и зарубежные компании, импортирующие спортивную одежду. Министр экономического развития Максим Решетников предложил механизм отзыва сертификатов для некачественной продукции. Путин обратил внимание на необходимость контроля маркетплейсов: «Это точно дыра такая, на которую нужно обязательно обратить внимание».

5. Приоритетное использование российского оборудования

Ян Центер, гендиректор ООО УК «Уральский завод тяжелого машиностроения – Картэкс», предложил приоритетное использование российского оборудования в рамках Фабрики проектного финансирования ВЭБ.РФ. Путин отметил, что это уже предусмотрено, но подчеркнул важность поддержки отечественного оборудования, даже если оно дороже.

6. Поддержка российской IT-инфраструктуры

Илья Сивцев из ПАО «Группа Астра» попросил дать четкий сигнал, что строительство российской IT-инфраструктуры с использованием отечественных продуктов является долгосрочным стратегическим приоритетом для обеспечения национальной безопасности. Путин подтвердил, что это один из приоритетов государства.

7. Ответные меры против иностранных IT-сервисов

Станислав Иодковский из ПАО «ИВА» отметил, что иностранные IT-сервисы, такие как Zoom, продолжают работать в России, несмотря на заявления об уходе. Путин предложил "душить" такие сервисы«Надо их душить. Согласен полностью. Говорю без всякого стеснения, потому что они нас пытаются душить. Надо отвечать им взаимностью, вот и все. <…> Мы никого не выгоняли, никому не мешали. Мы предоставляли максимально благоприятные условия для работы у нас, на нашем рынке, а они пытаются нас душить. Вот, коллега же говорил. И нужно отвечать им взаимностью, зеркально действовать», – заявил Путин. Он предложил передать информацию о таких платформах Орешкину, чтобы проработать этот вопрос.

8. Возврат западных компаний в Россию

Олег Пароев из «Вкусно и точка» рассказал о трудностях, связанных с уходом McDonald’s из России. Путин заявил, что программа возврата компаний должна учитывать защиту интересов российского бизнеса и подчеркнул, что "стелить дорожку" для возвращения McDonald’s никто не будет.