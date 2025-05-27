Уголовное дело возбудили по факту авиапроисшествия в Иркутской области

Авиапроисшествие случилось во время посадки самолета, следующего по маршруту Иркутск – Киренск: транспорт выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. По факту инцидента возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Восточного межрегионального управления на транспорте СКР.

«Следователями и следователями-криминалистами проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего», – говорится в сообщении.

Дело возбуждено по статье «Нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта», максимальный санкции которой предусматривают до 2 лет лишения свободы. Известно, что во время происшествия никто не пострадал.