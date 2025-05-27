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Два пожара на производствах произошли в Приангарье: огонь охватил около 2000 «квадратов»

В Иркутской области случились два крупных пожара на производствах. Инциденты зафиксированы в Братске и Мегете, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

В поселке Мегет на открытом складе и в цехе по переработке резинотехнических изделий огонь охватил 990 «квадратов». На месте работают 29 специалистов и девять единиц техники МЧС России.

В Братске пожар начался в котельной, столярном и деревообрабатывающем цехах и складе готовой продукции на 900 «квадратах». Пострадавших нет. Огонь тушат более 40 специалистов и 13 единиц техники МЧС России.

В настоящее время пожары удалось локализовать, а также ликвидировать открытое горение.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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