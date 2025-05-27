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Росавиация назвала происшествие с Ан-24 в Приангарье «серьезным авиационным инцидентом»

В Иркутской области накануне случилось авиапроисшествие: самолет Ан-24, следующий из столицы Приангарья в Киренск, выкатился в аэропорту прибытия за пределы взлетно-посадочной полосы. Росавиация квалифицировала инцидент, сообщает представитель ведомства.

«Росавиация классифицировала авиационное событие, произошедшее с Ан-24 авиакомпании «Ангара» в аэропорту Киренска, предварительно как серьезный авиационный инцидент», – говорится в сообщении.

Транспорт отбуксировали на место стоянки. Полоса осмотрена: специалисты установили, что она годна к приему и выпуску самолетов. Аэропорт работает в штатном режиме.

Ранее стало известно о возбуждении уголовного дела по факту случившегося.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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