Маркетплейсы — дыра в экономике: Путин требует контроля

Президент России Владимир Путин призвал обратить внимание профильных ведомств на работу зарубежных маркетплейсов в России. Такое заявление он сделал 26 мая на встрече с представителями российских деловых кругов, сообщает газета "Ведомости". "Через эти маркетплейсы можно завозить что угодно, в любом количестве. Через зарубежные, да. Мы давно уже об этом говорим, давно. Но это вот точно дыра такая, на которую нужно обязательно обратить внимание," — отметил президент.

Особое внимание уделяется китайским маркетплейсам, поскольку "все остальное долго и дорого," объясняет глава совета по электронной коммерции Торгово-промышленной палаты РФ Алексей Федоров. В пример он приводит AliExpress, 1688.com, Taobao и другие. По его словам, китайские маркетплейсы представляют большую проблему для российского рынка из-за большого количества подделок. Кроме того, деньги, которые уходят из России на эти площадки, не облагаются налогами, что выгодно только местным производителям и маркетплейсам КНР.