Средняя зарплата в России достигнет 100 тыс. рублей до вычета налогов к концу 2025 года

Уровень безработицы за этот период увеличится до 3%. Об этом пишет газета «Известия».

По прогнозам аналитиков, средняя начисленная заработная плата в России к декабрю 2025 года составит около 100 тыс. рублей до вычета налогов (87 тыс. рублей «на руки»). Наиболее высокие доходы сохранятся в добывающей промышленности, IT, финансах и строительстве, где зарплаты уже превышают 100 тыс. рублей.

Рост заработных плат в 2025 году замедлится до 12% против 18% в 2024 году из-за ужесточения денежно-кредитной политики, повышения налога на прибыль и укрепления рубля.

Наибольший прирост доходов ожидается в обрабатывающей промышленности и отраслях, выполняющих госзаказ, тогда как бюджетная сфера и сельское хозяйство продолжат отставать по темпам роста.

Эксперты прогнозируют увеличение уровня безработицы с текущих 2,4% до 3% к концу года.