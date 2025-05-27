Wildberries тестирует книжный сервис

Компания Wildberries тестирует собственный книжный сервис, как сообщили "Ведомостям" три источника, знакомых с проектом. Новый сервис будет функционировать отдельно от основного сайта. Маркетплейс ведет переговоры с издательствами о приобретении цифровых прав на книги для каталога. Планируется, что на платформе будут доступны как подписка, так и поштучная покупка книг. Ожидается, что сервис будет запущен для пользователей до конца года.

Объединенная компания Wildberries & Russ постоянно исследует различные возможности для расширения сервисов и изучает потенциал новых бизнес-направлений, сообщил представитель компании "Ведомостям". Однако, по его словам, пока преждевременно говорить о точных планах запуска такого сервиса.