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Wildberries тестирует книжный сервис

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Компания Wildberries тестирует собственный книжный сервис, как сообщили "Ведомостям" три источника, знакомых с проектом. Новый сервис будет функционировать отдельно от основного сайта. Маркетплейс ведет переговоры с издательствами о приобретении цифровых прав на книги для каталога. Планируется, что на платформе будут доступны как подписка, так и поштучная покупка книг. Ожидается, что сервис будет запущен для пользователей до конца года.

Объединенная компания Wildberries & Russ постоянно исследует различные возможности для расширения сервисов и изучает потенциал новых бизнес-направлений, сообщил представитель компании "Ведомостям". Однако, по его словам, пока преждевременно говорить о точных планах запуска такого сервиса.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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