Землетрясение произошло 27 мая в акватории озера Байкал

Специалисты зафиксировали новое землетрясение в акватории озера Байкал в 08:55 по местному времени. Эпицентр располагался в водоеме со стороны Иркутской области, следует из данных Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН.

Скриншот с сайта Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН

Подземный удар пришелся на Голоустненское сельское поселение: эпицентр находился неподалеку от поселка Большое Голоустное. Энергетический класс сейсмособытия оценили в 10,6 балла.

Кроме того, землетрясение могли почувствовать и в Бурятии, поскольку удар произошел неподалеку от Посольского, Ранжуровского и Большереченского сельских поселений.