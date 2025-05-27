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Губернатор озвучил стоимость нового международного аэропорта Иркутска

Глава Приангарья Игорь Кобзев озвучил предварительную стоимость нового международного аэропорта, который планируют строить в Иркутске. Она оценивается в несколько десятков миллиардов рублей.

«По предварительным расчетам, общая стоимость строительства аэропорта Иркутск-Новый может составить более 70 млрд рублей», – рассказал Кобзев в интервью «Интерфаксу».

Окончательная сумма будет сформирована по результатам разработки проектной документации и получения положительного заключения Главгосэкспертизы.

Напомним, в этом году начнется разработка предпроектной документации. Проектные работы рассчитывают начать в 2027-м.

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Иркутская область вошла в нацпроект «Пять морей и озеро Байкал». К 2036 году совместно с Республикой Бурятией должен принимать 5 млн туристов ежегодно. По мнению губернатора Игоря Кобзева, достичь такой амбициозной цели нельзя без современного аэропорта, строительство которого необходимо Приангарью. Действующий авиаузел в Иркутске не способен справиться с таким турпотоком, существующая взлетно-посадочная полоса не может выдержать большого количества самолетов.Сейчас в год через аэропорт Иркутска перевозят порядка 2 млн человек (ред. – туристов, общий пассажиропоток аэропорта Иркутск составляет 4 млн человек). С учетом целевых показателей федерального проекта это значение вырастет до примерно 7-8 млн человек, потому в настоящее время идет активная работа над созданием новой воздушной гавани.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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