Ученики ИНК-Класса прошли обучение в центре для одаренных детей «Персей» в Ангарске

Ученики ИНК-Класса стали участниками образовательной смены по углубленному изучению химии в центре для одаренных детей «Персей» в городе Ангарске при поддержке Иркутской нефтяной компании (ИНК).

Участниками стали 10 учащихся ИНК-Класса, прошедшие отбор и показавшие лучшие результаты. Программа включала в себя занятия по химии, в том числе на современном лабораторном оборудовании, встречи со специалистами ИНК и участие в различных квизах.

Обучение в смене прошло в рамках сотрудничества компании и центра. ИНК оплатила проезд участников из Усть-Кута до Ангарска.

Образовательный центр ведет свою деятельность с 2022 года. Цель – выявление, развитие и сопровождение талантливых детей и молодежи от 10 до 17 лет, проживающих на территории Иркутской области. Соглашение о сотрудничестве ИНК с центром было подписано в 2024 году, компания регулярно проводит профориентационные мероприятия на базе «Персея».

ИНК-Класс был запущен в Усть-Куте в 2018 году, обучение проходит по специальным программам. На протяжении учебного года ученики углубленно изучают профильные предметы, участвуют в бизнес-играх, вебинарах, посещают объекты ИНК и ездят на сессии в ИРНИТУ. Специалисты компании и популяризаторы науки регулярно выезжают в Усть-Кут и проводят для учеников лекции и мастер-классы.