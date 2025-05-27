Заболевший из-за вредного производства сибиряк отсудил у работодателя 350 тысяч рублей

В Иркутской области мужчине, который заболел из-за работы на вредном производстве, удалось отсудить у работодателя компенсацию. Подробности сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным надзорного ведомства, в период с 2009 по 2023 год житель Усть-Илимска трудился электромонтером по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Из-за длительной работы в условиях воздействия опасных, вредных веществ и неблагоприятных производственных факторов впоследствии у гражданина возникло заболевание, которое повлияло на качество его жизни.

«Прокуратура направила в суд исковое заявление о взыскании с работодателя компенсации морального вреда в связи с приобретенным профессиональным заболеванием», – говорится в сообщении.

Суд постановил, чтобы работодатель выплатил сотруднику более 350 тыс. рублей.