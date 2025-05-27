Банк Уралсиб в Кемерове присоединился к экологическому субботнику «Зеленая весна»

23 мая сотрудники Банка Уралсиб в Кемерове приняли участие в экологическом субботнике «Зеленая весна», организованном ГКУ «Комитет охраны окружающей среды Кузбасса» по инициативе Неправительственного экологического фонда имени В.И. Вернадского.

Экологический субботник «Зеленая Весна» — крупнейшая экологическая и социальная акция в нашей стране. Проект реализует Неправительственный экологический фонд имени В.И. Вернадского с 2014 года.

Участниками акции в Кемерове стали представители органов государственной власти, природоохранных структур, предприятий и организаций Кузбасса. Волонтеры очистили прибрежную зону озера Красное и берег реки Томь от скопившегося мусора, запаковав отходы в мешки для последующей их утилизации.

«Банк Уралсиб в Кемерове четвертый год участвует в экологической акции «Зеленая весна». Уралсибовцы вместе с другими волонтерами очищают от мусора берег реки Томь, внося свой посильный вклад в сохранение окружающей среды. Субботник уже стал традицией, демонстрирующей ответственность и бережное отношение сотрудников Уралсиба к окружающей среде», - отметила Исполнительный директор, Управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в Новосибирске Наталья Голубева.

Банк Уралсиб уделяет большое внимание поддержке социальных и экологических инициатив в регионах своего присутствия и продолжит участвовать в таких проектах.