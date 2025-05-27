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Подростки рассекали по Иркутску на одном электросамокате вчетвером

В Иркутске продолжают штрафовать электросамокатчиков, которые не соблюдают правила эксплуатации такого вида транспорта. Подробности о нарушителях, выявленных накануне с помощью видеозаписей, рассказали в пресс-службе полиции региона.

«На одном из роликов запечатлено, как в микрорайоне Университетском областного центра мужчина рассекает по проезжей части на электросамокате вдвоем с ребенком. Во втором случае группа молодых людей умудряется встать на арендуемый СИМ вчетвером и колесит таким образом в центральной части города», – говорится в сообщении.

Нарушителей оштрафовали. Кроме того, после обращения правоохранителей службы технической поддержки кикшериговых организаций оперативно заблокировали пользователей самокатов.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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