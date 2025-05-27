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Ускоренное поступление в вуз может оказаться уловкой мошенников

Злоумышленники активизируются перед приемной кампанией. Об этом пишет газета «Известия».

Эксперты предупреждают о росте мошеннических схем, связанных с поступлением в вузы в 2025 году. Злоумышленники используют различные методы обмана, включая фишинговые сайты, фальшивые сертификаты и ложные обещания «гарантированного зачисления».

Особую опасность представляют поддельные страницы приемных комиссий, мошеннические чат-боты и даже дипфейк-видео с «представителями вузов». Чаще всего жертвами становятся абитуриенты с невысокими баллами ЕГЭ и их родители, готовые поверить в «особые условия» поступления.

Для защиты специалисты рекомендуют подавать документы только через официальные ресурсы вузов и портал «Госуслуги», не переводить деньги за «бюджетные места» и тщательно проверять любые подозрительные сообщения. В случае сомнений стоит напрямую обращаться в приемную комиссию университета по контактам с официального сайта.

Ранее мошенники уже обманывали абитуриентов, предлагая несуществующие услуги по зачислению. В этом году схемы могут стать более изощренными, поэтому важно сохранять бдительность на всех этапах поступления.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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