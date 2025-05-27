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Застройщик «ВЕКТОР КВАРТАЛ» выступил партнером благотворительного фонда "Подари планете жизнь"

Специализированный застройщик « ВЕКТОР КВАРТАЛ» поддержал экологическую инициативу и принял участие в ежегодной городской акции "Посади дерево - подари планете жизнь".

Команда ЖК "ВЕКТОР премиум-квартал" создала собственную аллею, высадив свыше 100 деревьев. Всего же участниками акции было высажено 3000 молодых саженцев, способствующих восстановлению лесного массива региона.

В этом году волонтеры, экоактивисты, сотрудники различных компаний и просто неравнодушные жители Приангарья восстанавливали лес в микрорайоне Вересовка, территория которого входит в лесопарковый зеленый пояс Иркутска. «Для нас поддержка такого мероприятия и участие в нём — это проявление осознанности, неравнодушия и пример того, что добрые дела начинаются с тебя», — отметил представитель застройщика.

Акция подчеркнула значимость личного вклада каждого жителя в сохранение окружающей среды и продемонстрировала ответственное отношение бизнеса к вопросам экологии.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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