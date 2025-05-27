24% подростков в Иркутске планирует подрабатывать летом

Чаще всего они работают продавцами, курьерами и помощниками вожатого. Данные приводит рекрутинговый сервис SuperJob.

24% родителей иркутских школьников 14–17 лет сообщили, что их дети намерены работать во время летних каникул. Наиболее популярные варианты занятости – должности продавца, курьера, помощника вожатого, а также работа в сфере общепита и озеленения.

Опрос также показал, что 14% подростков уже имели опыт подработки в течение учебного года. Чаще всего они трудились в кафе и ресторанах, работали продавцами, курьерами или промоутерами. В 40% случаев работу подростки находили самостоятельно, в 27% им помогали родители, а в 18% – друзья.