25% российских застройщиков имеют высокие финансовые риски

Чаще всего это небольшие региональные компании. Заявление гендиректора Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) Федора Выломова передает РИА Новости.

Хотя это не означает неизбежного банкротства, у таких организаций наблюдаются кассовые разрывы и сложности с выполнением обязательств. В некоторых случаях кредиторы уже подают заявления о банкротстве.

«По нашим оценкам, порядка 20-25% застройщиков имеют высокие финансовые риски, которые вполне могут реализоваться если не в этом, так в следующем году. Это в основном малые региональные застройщики, крупных среди них нет», – заявил Выломов.

Ранее один из крупных региональных застройщиков завил в интервью Газете Дело, что рынок недвижимости продолжит жить, но ряд компаний – 10% от общего числа – будут ждать потрясения, но вала банкротств не произойдет.