Новости

Туризм 2025, последние новости
Губернатор озвучил стоимость нового международного аэропорта Иркутска
Пять новых отелей построят в Иркутской области благодаря льготным кредитам
Байкал вошел в десятку туристических локаций по популярности глэмпингов
Все материалы сюжета

Уралсиб запустил акцию «Удобный момент» для новых бизнес-клиентов с бесплатным РКО

Банк Уралсиб запустил акцию «Удобный момент» для новых бизнес-клиентов – с бесплатным расчетно-кассовым обслуживанием в течение 12 месяцев.

Принять участие в акции могут новые клиенты*, открывшие расчетный счет с одновременным подключением пакета услуг «Удобный». Первые 12 месяцев для них обслуживание по пакету «Удобный» будет бесплатным, а затем составит 690 рублей в месяц. В акции участвует только один (первый открытый) расчетный счет участника акции.  

Акция действует с 26 мая по 30 сентября 2025 года включительно.

Более подробно об условиях акции «Удобный момент» и других выгодных продуктах для бизнеса можно узнать на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» или по телефону 8-800-700-77-16.

* Новые клиенты – клиенты, не имеющие действующих расчетных счетов в Банке Уралсиб в течение трех месяцев, предшествующих участию в акции «Удобный момент».
Реклама. Дополнительный офис "Иркутский" Филиала ПАО "БАНК УРАЛСИБ" в г. Новосибирск. Банк УРАЛСИБ erid:2VfnxvNV2Hn

/ Сибирское Информационное Агентство /


Реклама на сайте

День российского предпринимательства 2025, последние новости
Маркетплейсы — дыра в экономике: Путин требует контроля
Бизнес просит Путина снизить налоги и усилить контроль за закупками
Деньги, склады, креатив: что волнует малый бизнес Иркутской области
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес