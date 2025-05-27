Уралсиб запустил акцию «Удобный момент» для новых бизнес-клиентов с бесплатным РКО

Банк Уралсиб запустил акцию «Удобный момент» для новых бизнес-клиентов – с бесплатным расчетно-кассовым обслуживанием в течение 12 месяцев.

Принять участие в акции могут новые клиенты*, открывшие расчетный счет с одновременным подключением пакета услуг «Удобный». Первые 12 месяцев для них обслуживание по пакету «Удобный» будет бесплатным, а затем составит 690 рублей в месяц. В акции участвует только один (первый открытый) расчетный счет участника акции.

Акция действует с 26 мая по 30 сентября 2025 года включительно.

Более подробно об условиях акции «Удобный момент» и других выгодных продуктах для бизнеса можно узнать на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» или по телефону 8-800-700-77-16.

* Новые клиенты – клиенты, не имеющие действующих расчетных счетов в Банке Уралсиб в течение трех месяцев, предшествующих участию в акции «Удобный момент».