Иркутская область будет развивать молодежную политику при поддержке Росмолодежи

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и руководитель Росмолодежи Григорий Гуров обсудили развитие молодежной инфраструктуры в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.

Фото с сайта правительства Иркутской области

Встреча была посвящена созданию сети молодежных центров, среди которых уже работают Дом молодежи в Иркутске, центры в Усть-Илимске и Черемхово, а в этом году откроется новое пространство в центре «Воля». На эти цели направлено 405 млн рублей, большая часть из которых – федеральные средства.

Гуров отметил высокий уровень вовлеченности региона в молодежную политику, включая сотрудничество с вузами. Иркутская область третий год подряд побеждает во Всероссийском конкурсе «Регион для молодых» и получает федеральную поддержку. Также регион стал победителем конкурса «Регион добрых дел», что позволит направить 7,8 млн рублей на развитие волонтерских центров и еще 7,3 млн – на ресурсный центр добровольчества.

– В 2026 году на конкурс представлены три молодежных центра. Это региональный центр патриотического воспитания, который будет создан на базе памятника культурного наследия регионального значения в иркутском Доме офицеров, а также Дома молодежи в Усть-Куте и Ангарске. Благодаря созданию новых центров в Иркутской области ежегодно наблюдается рост вовлеченности молодежи в различные проекты. Охват молодежи деятельностью молодежных центров за три года составил около 760 тысяч человек, – сказал губернатор.

Отдельное внимание уделили подготовке к Международному молодежному форуму «Байкал», который пройдет в августе на берегу озера. В прошлом году мероприятие собрало 600 участников из 85 регионов России и девяти стран. Кроме того, обсудили реализацию областного конкурса «Моя карьера», который в 2024 году охватил более 1500 человек. В новом сезоне планируется расширить программу, включив образовательные треки от Росмолодежи.