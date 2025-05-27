Сотрудники ИНК приняли участие в ежегодной акции «Посади дерево – подари планете жизнь»

Сотрудники Иркутской нефтяной компании (ИНК) приняли участие в XIV ежегодной городской акции «Посади дерево – подари планете жизнь». Организатор мероприятия – Благотворительный фонд «Подари планете жизнь».

Участие в экоакции приняли 1300 добровольцев, они высадили 3 тыс. молодых сосен на территории Вересовского леса в Ленинском округе Иркутска.

Уникальность акции заключается в том, что саженцы не приобретают в питомниках, а спасают из-под линий электропередач, обочин дорог и др., где им грозит уничтожение. Осенью планируется второй этап лесовосстановления – в районе поселка Большое Голоустное.

В рамках проекта «Посади дерево – подари планете жизнь» с 2012 года высажено более 200 тыс. деревьев, приживаемость которых составляет 85%.

ИНК традиционно уделяет большое внимание вопросам охраны окружающей среды, реализуя собственные природоохранные проекты и поддерживая общественные инициативы. Только в 2024 году компания высадила более трех миллионов деревьев на землях лесного фонда в Иркутской области, Красноярском крае и Республике Саха (Якутия).

Помимо лесовосстановления, ИНК проводит регулярный мониторинг состояния окружающей среды на территориях своего присутствия, организует мероприятия по зарыблению водоемов в Иркутской области и Якутии. Волонтеры компании активно участвуют в экоакциях и всероссийских субботниках, проводят тематические уроки и конкурсы для школьников. В 2024 году компания разработала и внедрила программу сохранения биоразнообразия, направленную на систематизацию и повышение эффективности мер по сохранению природных экосистем.