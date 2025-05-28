​​​​​​​Первый камень в фундамент нового жилого дома «Первый Приорити» заложили в Братске

В северной столице Иркутской области прошла торжественная церемония закладки символического первого камня в фундамент клубного дома «Первый Приорити». В ней приняли участие представители компании-застройщика, руководители иркутского отделения Байкальского банка Сбербанка и мэр города Александр Дубровин. Весь строительный цикл от фундамента до последнего 14 этажа будет завершён в этом году.

«Строительство любого объекта в Братске — это важно. И я рад, что для инвесторов Братск — привлекательный город, они с удовольствием заходят, чтобы реализовывать проекты», — подчеркнул глава Братска Александр Дубровин.

«Первый Приорити» — это расширение присутствия группы компаний «Вместе» в городе. В 2024 году ГК «Вместе» сдала в эксплуатацию жилой комплекс комфорт-класса «Первый» на 180 квартир. Клубный дом «Первый Приорити» — проект бизнес-класса. Помимо значительно более разнообразной квартирографии (планировки — от студий до шестикомнатных), его отличает дизайнерская отделка парадных, наличие колясочных и лапомоечных на первом этаже, подземного паркинга и кладовых в цоколе, круглосуточного консьерж-сервиса.

«2 года назад ЖК «Первый» стал прорывным проектом для Братска — города, где с советских времён не строилось нового жилья. Сегодня мы дали старт ещё более амбициозному проекту — строительству жилья бизнес-класса. Потому что уверены: в Братске есть покупатели и на комфорт-класс, и на бизнес. Ведь город изменяется, здесь появляются новые элементы комфортной среды, и мы рады быть частью этих изменений. А я лично рад тому, что у нас в контексте развития Братска и видения его будущего совпадают позиции с Александром Сергеевичем Дубровиным и благодарен ему за поддержку наших проектов, как и Сбербанку, нашему неизменному финансовому партнёру», — сказал генеральный директор ООО «РСЗ», сооснователь ГК «Вместе» Александр Пахомов.

Сбербанк предоставляет проектное финансирование. «Первый Приорити» реализуется с использованием механики эскроу-счетов, что гарантирует безопасность средств дольщиков, а покупка новостройки от застройщика даёт стопроцентную юридическую чистоту сделки.

«Это значимый проект для Братска, мы были рады помочь и поддержать его и вновь посотрудничать с группой компаний «Вместе». Строительство нового жилья — главный знак того, что у города есть перспективы, и эти перспективы со знаком «плюс». А с вероятным в скором времени расширением доступности «семейной» ипотеки приобрести это новое жильё сможет большее количество братчан», — Юлия Кальвина, управляющий Иркутским отделением Байкальского банка.

Общестроительные работы девелопер намерен завершить в этом году, а отделку и благоустройство — в 2026-м.

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