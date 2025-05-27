Аферисты развели на деньги в Иркутской области 100-летнего пенсионера

Четыре человека пенсионного возраста за последнее время стали жертвами аферистов в Иркутской области. В общей сложности они передали мошенникам 1,6 млн рублей, сообщает пресс-служба региональной полиции.

«Самому младшему из жертв – 81 год, старшему – 100 лет. В каждом случае злоумышленники представлялись родственниками, попавшими в ДТП, а также представителями правоохранительных органов», – пояснили в МВД.

Доверчивые бабушки и дедушки отдавали средства приходившим к ним домой курьерам в надежде оказать помощь близким людям. По факту инцидентов возбуждены уголовные дела.