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Иркутская область примет участие в эксперименте по легализации гостевых домов

Госдума приняла в окончательном чтении законопроект о проведении эксперимента по легализации гостевых домов. В нем примет участие Иркутская область, следует из данных «Интерфакса».

Всего эксперимент пройдет почти в 20 регионах России, например, Алтайском, Краснодарском, Приморском, Ставропольском краях, Архангельской, Владимирской, Ивановской, Калининградской, Кемеровской областях, а также на иных территориях.

Согласно закону, здания, комнаты в котором используются для предоставления услуг гостевого дома, получат соответствующий статус, специализированный номер и будут внесены в специальный реестр. Объектам, сведения о которых не внесены в реестр, запретят предоставлять комнаты в наем.

Эксперимент проведут с 1 сентября 2025 года по 31 декабря 2027 года.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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