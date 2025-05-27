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Администрацию Байкальска уличили в нелегальной передаче майнерам помещений ТЭЦ

Администрацию Байкальского городского поселения в Иркутской области уличили в незаконном заключении договор аренды с юридическим лицом и передаче помещений ТЭЦ под майнинговую ферму. Верховный Суд Российской Федерации признал соглашение недействительным, поддержав позицию прокуратуры Приангарья, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

<p>Фото: пресс-служба прокуратуры Иркутской области</p>

Фото: пресс-служба прокуратуры Иркутской области

«Недвижимое имущество ТЭЦ в соответствии с законом может быть передано только по концессионному соглашению с соблюдением публичных процедур», – отметили в прокуратуре.

Взяв во внимание этот факт, суд признал сделку недействительной. Кроме того, было учтено, что арендатор за свой счет ремонт имущества не проводил, как и первоочередные мероприятия для обеспечения бесперебойного функционирования ТЭЦ.

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<p>Фото: пресс-служба прокуратуры Иркутской области</p>

Фото: пресс-служба прокуратуры Иркутской области

В помещениях электростанции нашли майнинговое оборудование, размещение которого также являлось незаконным.


<p>Фото: пресс-служба прокуратуры Иркутской области</p> <p>Фото: пресс-служба прокуратуры Иркутской области</p>
/ Сибирское Информационное Агентство /
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