Администрацию Байкальска уличили в нелегальной передаче майнерам помещений ТЭЦ

Администрацию Байкальского городского поселения в Иркутской области уличили в незаконном заключении договор аренды с юридическим лицом и передаче помещений ТЭЦ под майнинговую ферму. Верховный Суд Российской Федерации признал соглашение недействительным, поддержав позицию прокуратуры Приангарья, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Фото: пресс-служба прокуратуры Иркутской области

«Недвижимое имущество ТЭЦ в соответствии с законом может быть передано только по концессионному соглашению с соблюдением публичных процедур», – отметили в прокуратуре.

Взяв во внимание этот факт, суд признал сделку недействительной. Кроме того, было учтено, что арендатор за свой счет ремонт имущества не проводил, как и первоочередные мероприятия для обеспечения бесперебойного функционирования ТЭЦ.

Фото: пресс-служба прокуратуры Иркутской области

В помещениях электростанции нашли майнинговое оборудование, размещение которого также являлось незаконным.