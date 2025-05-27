Два 17-этажных дома построили в Иркутске: в них будут жить переселенцы

В Иркутске завершили строительство двух 17-этажных блок-секций. Они располагаются на улице Баумана, 265 в микрорайоне Эволюция. Здесь будут жить переселенцы из аварийных домов, признанных таковыми до 1 января 2017 года, сообщает пресс-служба мэрии.

Фото: пресс-служба мэрии Иркутска

В зданиях размещаются 170 одно-, двух- и трехкомнатных квартир. В каждой выполнен ремонт с отделкой. Людям уже начали вручать ключи от новых объектов.

К возведению этих зданий приступили в декабре 2023 года. Строительство выполнили раньше срока: за 1,5 года вместо 2,2 года.