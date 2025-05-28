В отравившей братчан «Шаурме на углях» обнаружили опасные продукты

Массовое отравление произошло в Братске. Около 10 человек обратились за медицинской помощью. Известно, что все они ели популярное блюдо в лаваше в заведении «Шаурма на углях» на улице Рябикова. Во время проверки в заведении обнаружили нарушения, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия.

Фото: пресс-служба Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия

В частности, индивидуальный предприниматель, который владел кафе, поставлял часть продукции для приготовления шаурмы на кухню без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих надлежащее качество сырья, соответственно, оно могло быть опасным.

«Выяснилось, что с начала 2025 года в системе «Меркурий» предприятие оформило только шесть ВСД, из которых последние два погашены 24 апреля. Это говорит о нарушении Ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов», – резюмирует ведомство.