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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 28 мая: 8 556,3896 руб/1 г золота и 84,7200/1 г серебра

ЦБ РФ с 28 мая установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 8 556,3896 руб.
  • 1 грамм серебра - 84,7200 руб.
  • 1 грамм платины - 2 774,7800 руб.
  • 1 грамм палладия - 2 539,2900 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 4,4303 р. (0,05%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,0400 р. (0,05%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 1,4400 р. (0,05%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 1,3101 р. (0,05%).

/ Сибирское Информационное Агентство /


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