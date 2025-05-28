Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 28 мая: 8 556,3896 руб/1 г золота и 84,7200/1 г серебра

ЦБ РФ с 28 мая установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 8 556,3896 руб.

1 грамм серебра - 84,7200 руб.

1 грамм платины - 2 774,7800 руб.

1 грамм палладия - 2 539,2900 руб.

Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 4,4303 р. (0,05%) .

Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,0400 р. (0,05%) .

Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 1,4400 р. (0,05%) .