ЦБ: Кредитный импульс продолжает падать ниже 'пандемийного' уровня

В апреле кредитный импульс продолжил снижаться, достигнув уровня ниже "пандемийного", указано в отчете Банка России.

«Положительный вклад со стороны требований к нефинансовым организациям снизился, а отрицательный вклад розничного кредитования увеличился. Отрицательное значение показателя означает, что кредит за последние 12 месяцев (с мая 2024 г. по апрель 2025 г.) создал меньше спроса в экономике, чем за предшествующий 12-месячный период (с мая 2023 г. по апрель 2024 г.)», — уточняет ЦБ.

Регулятор также сообщает, что розничный портфель (с учетом сезонности) в марте не изменился, и в апреле наблюдалась схожая динамика. Основной причиной охлаждения кредитования является снижение спроса на кредиты из-за высоких ставок.

"Число заявок на кредиты заметно снизилось относительно средних уровней прошлых лет, при этом доля одобренных заявок даже немного выросла по сравнению с концом 2024 года," — пишет ЦБ.

Ужесточение макропруденциальных требований вносит небольшой вклад в общее замедление кредитования, ограничивая накопление излишних рисков в определенных сегментах рынка, отмечает Банк России.

"Сдержанные темпы роста потребительского кредитования в марте-апреле способствовали охлаждению потребительского спроса, особенно в сегменте непродовольственных товаров. В этом сегменте снижение кредитования более выражено по сравнению с ипотечным, который поддерживается льготными программами," — говорится в отчете.