ВВП России снизился в I квартале: что говорит ЦБ?

Предварительные данные за I квартал показывают снижение ВВП России с учетом сезонности по сравнению с IV кварталом 2024 года, как отмечено в отчете ЦБ.

Тем не менее, регулятор подчеркивает, что такое снижение не следует считать падением экономической активности.

"Если исключить мощный разовый всплеск производства в обрабатывающей промышленности в декабре и сравнить показатели производства за октябрь-ноябрь 2024 года и февраль-март 2025 года, можно увидеть продолжение умеренного роста экономики в этот период. Тенденция к замедлению, особенно в промышленности, начала проявляться только с марта," — сообщает Банк России.

Таким образом, экономика постепенно возвращается к сбалансированным темпам после двух лет быстрого роста, вызванного восстановлением спроса после спада в 2022 году и усиленного значительным бюджетным и кредитным импульсом, отмечает ЦБ.

"В этот период производственные возможности не успевали за бурным ростом спроса, что привело к повторному и значительному ускорению инфляции," — добавляет регулятор.