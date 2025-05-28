Трамп планирует сделать из Америки криптосверхдержаву

Администрация США намерена создать максимально большой резерв биткоина и не продавать ни одной его единицы, как заявил Бо Хайнс, исполнительный директор совета консультантов Белого дома по цифровым валютам, на конференции Bitcoin 2025 в Лас-Вегасе. Трансляция велась на Youtube журналом Bitcoin Magazine, передаёт РБК.

Бо Хайнс подчеркнул, что президент Дональд Трамп стремится обеспечить Соединенным Штатам статус "сверхдержавы" в области биткоина и цифровых активов, и он серьезно настроен достичь этой цели.

"Трамп определенно понимает важность лидерства Соединенных Штатов в мире как крипто-столицы и сверхдержавы в биткоине. Он неоднократно заявлял об этом, проявляя заботу," — отметил Хайнс.

Во время предвыборной кампании Трамп обещал сделать США "криптостолицей планеты", что получило поддержку индустрии и стало катализатором роста курса биткоина. На прошлой неделе биткоин несколько раз обновил исторический максимум, достигнув более $111,6 тыс. 22 мая.

В начале марта Трамп подписал указ о создании стратегического биткоин-резерва, а также фонда United States Digital Asset Stockpile для хранения других конфискованных цифровых активов.