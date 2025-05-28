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Названа стоимость самолета «Байкал»

Цена аппарата будет сопоставима с самолетом Cessna. Об этом в интервью газете «Ведомости» рассказал гендиректор Уральского завода гражданской авиации Леонид Лузгин.

<p>Фото из Telegram-канала Уральского завода гражданской авиации</p>

Фото из Telegram-канала Уральского завода гражданской авиации

Легкий многоцелевой самолет «Байкал» будет сертифицирован в установленные сроки, а его поставки начнутся в 2026 году. Несмотря на возникшие ранее конструктивные проблемы и скептические заявления, с января по апрель проводились доработки и летные испытания с участием специалистов СибНИА для устранения замечаний.

На уточняющий вопрос журналиста о стоимости судна: «То есть около 340 млн рублей?» – Лузгин пояснил, что цена иностранного аналога Cessna при курсе 100 рублей за доллар составляет от 220 до 340 млн рублей в зависимости от комплектации.

«В эту вилку мы в любом случае попадаем», – подтвердил гендиректор.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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