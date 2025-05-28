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Атака дронов парализовала московские аэропорты

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В московских аэропортах задержаны более сотни рейсов из-за атаки дронов на город, сообщает РБК.

По данным онлайн-табло, во Внуково к 03:30 мск задерживались 62 рейса на вылет и 16 на прилет, часть из которых перенаправили в Шереметьево и Пулково. В Домодедово задерживаются 27 рейсов на вылет, прилеты почти без задержек. В Жуковском два рейса задержаны на вылет, три не прибыли вовремя. В Шереметьево задержаны шесть рейсов на вылет и два на прилет, один самолет из Стамбула перенаправлен в Казань.

В ночь на 28 мая Москва подверглась атаке беспилотников. Мэр Сергей Собянин сообщил об уничтожении 29 дронов, летевших на столицу, без серьезных повреждений и пострадавших. Все четыре московских аэропорта временно приостановили полеты: сначала Домодедово, затем Внуково и Жуковский, а позже Шереметьево.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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