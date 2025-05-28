Риски рецессии: какие факторы угрожают российской экономике в 2025 году?

Данные Росстата за I квартал 2025 года показали рост ВВП России на 1,4% в годовом исчислении, что оказалось ниже прогнозов Минэкономразвития (1,7%) и Банка России (2%). Министр экономического развития Максим Решетников отметил, что в России наблюдаются риски переохлаждения экономики. Он подчеркнул, что годовая инфляция варьируется в диапазоне 3-4% и это должно быть учтено Центральным банком при принятии решений.

Экономисты ожидают "мягкую посадку" экономики в 2025 году, сообщает газeта "Ведомости". ПСБ прогнозирует рост реального ВВП на 1,5%, "Синара" — на 2%, Совкомбанк и "Ренессанс капитал" — на 1%. "Финам" предполагает замедление роста до 1,5-1,7% после 4,3% в 2024 году. Ольга Беленькая из "Финама" считает, что рост может быть ближе к нижней границе этого диапазона.

Управляющий эксперт ПСБ Денис Попов считает, что делать негативные выводы преждевременно, так как замедление ВВП связано с высокой базой IV квартала 2024 года. Сергей Коныгин из "Синара" ожидает ускорения экономики в апреле-декабре. Некоторые секторы, такие как строительство и сельское хозяйство, показали рост выше ожиданий. Потребительский сектор и обрабатывающая промышленность остаются драйверами роста.

При этом индикатор бизнес-климата Банка России указывает на рост деловой активности, а уровень безработицы на исторических минимумах (2,3%), что поддерживает рост зарплат и доходов населения.

Индикаторы инвестиционной активности не указывают на ухудшение макроэкономической ситуации, хотя снижение инвестиций ожидается в строительстве и торговле автотранспортом.

Сдерживающими факторами для роста ВВП являются дефицит кадров, отсутствие свободных мощностей и охлаждение кредитования. Михаил Васильев из Совкомбанка допускает, что рост ВВП может быть выше прогноза в 1%.

Экономисты пока не рассматривают сценарий рецессии в базовых прогнозах. Однако в "Ренессанс капитале" выделяют два потенциальных источника рецессии с сокращением ВВП в 2025 и/или 2026 годах: влияние бюджетной консолидации и ужесточение денежно-кредитных условий при сохранении цен на нефть на уровне $50–60 за баррель или устойчивое снижение цен на нефть до $40 за баррель, как отмечает главный экономист Олег Кузьмин. При среднем курсе 92,5 руб./$ инфляция в 2025 году составит менее 7%, а при ослаблении курса до 106 руб./$ рост цен превысит 8%. В обоих случаях ожидается, что инфляция будет ниже цели в 4% к концу 2026 года, и ставка может быть снижена до 12% к середине следующего года с возможностью дальнейшего снижения.

Риски рецессии могут усилиться в случае внешнего шока, такого как снижение спроса и цен на российский сырьевой экспорт из-за замедления мировой экономики или новых санкций, что приведет к сокращению экспорта. Также риски могут возрасти из-за длительного сохранения высоких процентных ставок. Это может привести к росту безработицы, включая "скрытую безработицу", и переходу от рынка работника к рынку работодателя, как отмечает Ольга Беленькая. В прошлом правительство принимало меры поддержки для предотвращения роста безработицы. В случае рецессии, вызванной внутренними факторами, Центральный банк, вероятно, снизит ключевую ставку. Если же причиной станет внешний шок, то возможны сложности с выбором политики, включая возможное повышение ставки перед её снижением.