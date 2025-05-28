Госдума одобрила закон о лишении прав за вождение под действием лекарств

Перечень средств определят позднее. Об этом пишет газета «Ведомости».

Госдума единогласно приняла в первом чтении законопроект, вводящий административную ответственность за вождение после приема лекарств, ухудшающих реакцию. Нарушителям грозит штраф 45 тыс. рублей и лишение прав на 1,5–2 года.

Перечень запрещенных препаратов, включая снотворные, седативные средства и лекарства от эпилепсии, правительство разработает отдельно.

Инициатива реализует решение Конституционного суда 2022 года, вынесенное после случая в ЯНАО, где водитель, принявший габапентин и нимесулид, вызвал подозрения в нетрезвом состоянии. При этом порядок медосвидетельствования будет изменен, а дополнительные бюджетные расходы не потребуются.

Депутаты предложили маркировать опасные для водителей лекарства знаком «кирпич» и размещать перечень на АЗС и в аптеках.

Законопроект, поддержанный всеми фракциями, вызвал дискуссию о возможных злоупотреблениях со стороны ГИБДД и необходимости проверки медицинского оборудования. Окончательный список препаратов и механизм контроля планируется доработать ко второму чтению.