К концу года средние зарплаты в России могут вырасти до 100 тысяч рублей: главное к утру

К текущему утру стало известно следующее: Россия уничтожила над регионами больше 100 беспилотников за три часа, эксперты спрогнозировали рост заработных плат, правила денежных переводов в РФ изменятся, а в Иркутской области и других субъектах страны состоится эксперимент по легализации гостевых домов. Подробнее – в обзоре SIA.RU.

Беспилотники над Россией

Российские средства противовоздушной обороны минувшей ночью за три часа уничтожили и перехватили 112 украинских беспилотников самолетного типа над регионами РФ: 59 – над территорией Брянской области, 19 – Белгородской области, 13 – Тульской области, 10 – Курской области, 8 – Орловской области, 3 – Калужской области.

Новые правила переводов

С 30 мая 2025 года в РФ правила перевода денег без открытия банковского счета изменятся. В частности, вводятся лимит в 100 тысяч рублей на единовременное отправление средств. Нововведение необходимо для помощи государству в борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем.

Рост зарплат

В России к концу 2025 года прогнозируют рост заработных плат: средний месячный доход, по подсчетам экспертов, составит около 100 тыс. рублей без вычетов налогов, после – 87 тысяч рублей. В начале года значение составляло 89 тысяч рублей. Что касается самых высокооплачиваемых отраслей, то ими будут полезные ископаемые, IT и связь, научная и техническая деятельность, финансы и страхование, строительство, транспортировка и хранение: их представители смогут рассчитывать на суммы более 100 тысяч рублей.

Опасные продукты

В Иркутской области Россельхознадзор проверил заведение общепита «Шаурма на углях», где накануне отравились около 10 человек, и выявил серьезное нарушение: часть продукции для приготовления шаурмы поставлялась на кухню без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих надлежащее качество сырья, соответственно, оно могло быть опасным. Проверочные мероприятия продолжаются.

Эксперимент по легализации

В России в рамках нового принятого законопроекта с 1 сентября 2025 года по 31 декабря 2027 года проведут эксперимент по легализации гостевых домов. Здания, комнаты в котором используются для предоставления услуг гостевого дома, получат соответствующий статус, специализированный номер и будут внесены в специальный реестр. Объектам, сведения о которых не внесены в реестр, запретят предоставлять комнаты в наем. К мероприятию присоединятся около 20 регионов, в том числе Иркутская, Кемеровская области, Алтайский край.