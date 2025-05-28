Российский рынок акций восстановился после падения на фоне геополитических факторов

Российский рынок акций открылся падением, индекс МосБиржи упал ниже 2670 пунктов, но быстро восстановился и закрылся на отметке 2736 пунктов (+1,37%).

Позитивное влияние оказала информация из американских СМИ, согласно которой президент США рассматривает возможность ужесточения антироссийских санкций, но, вероятно, новые меры против банков не будут включены в обсуждение.

Также The New York Times сообщил, что Трамп подтвердил намерение отказаться от попыток стран ЕС решить кризис на Украине через давление на Россию, включая новые санкции.

Несколько источников NYT подтвердили, что президент США сообщил официальным лицам ЕС о нежелании вводить жесткие санкции против России для завершения украинского конфликта.

Политика ЦБ также способствовала коррекционному отскоку российского рынка. В отчете Банка России указано, что в апреле кредитный импульс продолжил снижение, опустившись ниже "пандемийного" уровня. Предварительные результаты I квартала показывают сокращение ВВП по сравнению с IV кварталом 2024 года, что увеличивает вероятность снижения ключевой ставки.

Акции девелоперов показали опережающие темпы роста. Статистика Банка России подтверждает тенденции к снижению инфляции, что создаёт условия для смягчения денежно-кредитной политики.