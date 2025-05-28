Совет директоров «Юнипро» рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2024 год

Компания пустит средства на инвестиции. Об этом пишет ТАСС.

Совет директоров энергетической компании «Юнипро» рекомендовал не выплачивать дивиденды акционерам по итогам 2024 года, направив нераспределенную прибыль на развитие бизнеса. Это решение будет рассмотрено на годовом собрании акционеров 30 июня.

Компания, в состав которой входят пять крупных тепловых электростанций общей мощностью 11,3 ГВт, уже четвертый год подряд сохраняет прибыль в обороте. В 2023 году 83,73% акций «Юнипро», ранее принадлежавших немецкому концерну Uniper SE, были переданы под временное управление Росимущества по указу президента России.

Отказ от дивидендных выплат позволит «Юнипро» сосредоточиться на модернизации своих энергетических активов, включая Сургутскую ГРЭС-2, Березовскую ГРЭС и другие ключевые электростанции компании.