Инвестиционный хит – авторский дом на Донской «Аквамарин»

Авторский дом «Аквамарин» на Донской перешагнул нулевую отметку строительства. Совсем скоро иркутяне смогут наблюдать, как быстро растут этажи. А тем, кто хочет стать резидентом этого жилого комплекса бизнес-класса, пора поторопиться с решением, полагает Евгений Савченко, генеральный директор АО СЗ «Донстрой».

Евгений, на какой стадии находится строительство ЖК «Аквамарин»?

– Работы идут в графике. Много времени потребовало строительство двухуровневого подземного паркинга – это сложное сооружение с инженерной точки зрения. А сейчас мы вышли на следующий этап, и в разгар строительного сезона планируем заливать по 3-4 этажа в месяц.

Следует ли поторопиться желающим купить квартиру в ЖК? Как будет меняться цена с ростом этажей?

– «Аквамарин» сейчас - инвестиционный хит. Большинство новостроек в Октябрьском районе Иркутска продается уже по итоговой цене, а мы находимся только на начальном этапе и предлагаем лоты с хорошим инвестиционным потенциалом. Наша стратегия построена на постепенном росте стоимости – такой объект более привлекателен как для вложения средств, так и для покупки квартиры для семьи.

Мы против того, чтобы выводить жилье на рынок по финальной цене, стремясь увеличить прибыль. Это наша ответственность по отношению к покупателям и будущим резидентам. Мы хотим, чтобы их недвижимость со временем дорожала, как и весь наш проект.

Самые интересные лоты – видовые квартиры, квартиры с террасами, с патио – еще на «стопе», или их можно приобрести сейчас?

– Часть таких лотов уже продана. Конечно, мы стараемся поддерживать ассортимент предложения, поэтому придерживаем какое-то количество квартир с особыми характеристиками в резерве. Но, если в разговоре с потенциальным покупателем, понимаем, что он готов сейчас вложиться в наш проект, то идем навстречу, обсуждаем форму и условия оплаты.

Кто ваш потребитель? Каков его «портрет»?

– Резидентами нашего дома становятся разные покупатели. Некоторые приходят с инвестиционным интересом. Много семей, выбирающих квартиру для жизни.

Кто-то готов заплатить всю сумму сразу – и получить самые привлекательные условия. Кто-то пользуется нашим предложением беспроцентной рассрочки – есть варианты с платежами раз в 9 месяцев. Это удобно тем, кто продолжает держать средства на депозите или ожидает поступления средств, например, от продажи вторичного жилья.

Есть и покупатели с ипотекой. Предполагаем, что их станет еще больше, потому что мы приняли решение субсидировать банковскую ставку по семейной ипотеке. Так что сегодня наши будущие резиденты могут приобрести квартиру под льготный процент на весь срок кредитования.

В недавнем интервью нашему изданию вы были настроены весьма оптимистично относительно перспектив проекта на рынке. Сохранился ли этот настрой?

­– Настрой только укрепился. В этом году «Аквамарин» – один из лидеров по продажам в Октябрьском районе среди жилых комплексов бизнес-класса. Люди верят в нас. И мы это ценим, потому что «Аквамарин» – флагманский проект нашей компании. Мы убеждены, что он станет яркой архитектурной доминантой Иркутска.

7 причин выбрать «Аквамарин»

Надежность инвестиций – в этой части Октябрьского округа новостроек мало, а такого класса – больше нет. И вряд ли появится в обозримом будущем в связи с отсутствием свободных земельных участков.

Видовые квартиры на город, Ангару и плотину ГЭС – дом возводится в архитектурно сформированном квартале, нет риска, что перед окнами возведут новую высотку, которая перекроет резидентам красивые виды.

Развитая социальная инфраструктура – вокруг большой выбор магазинов, медицинских учреждений, хороших школ, садиков в пешей доступности.

Кулуарность локации – дом расположен на второй линии, в стороне от общественных потоков, шума и суеты. Кроме того, «Аквамарин» один из немногих проектов бизнес-класса, который строится не на берегу и находится на безопасном расстоянии от реки.

Движение без пробок в любом направлении – соседство улицы Байкальской и разветвленная дорожная сеть района предлагают множество альтернативных маршрутов для поездок в центр города, на Байкал, в аэропорт.

Внутренняя инфраструктура только для резидентов дома – приватная территория, двор для прогулок и место для спокойного отдыха, двухуровневый подземный паркинг, дизайнерские парадные, ресепшн-служба и комьюнити-кафе.

Высокое качество исполнения – в «Аквамарине» используются только проверенные материалы и бренды, одни из лучших на рынке. А сам дом возводится единовременно, двумя этапами – резиденты не будут страдать от шума строительства соседних домов.

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