1,7 тысячи вахтовиков привлекут для работ на Зашуланском месторождении в Забайкалье

Дефицит кадров отмечается на производстве. Чтобы решить проблему, планируется привлекать вахтовиков. В частности, нехватку специалистов таким образом будет решать предприятие «Разрезуголь» на Зашуланском месторождении в Забайкальском крае. Об этом в интервью SIA.RU рассказал заместитель генерального директора Эн+ по угольному бизнесу Андрей Давыдов.

«У нас, глобально, два пути: использовать вахтовый метод (в Забайкалье мы так и планируем: найти 1700 квалифицированных рабочих и инженеров там просто негде) и шире применять роботизацию, беспилотные технологии. К примеру, у наших китайских партнеров 30% объемов работ производится за счет беспилотников», – отметил спикер.

Кроме того, для устранения дефицита кадров ведется сотрудничество с учебными заведениями, осуществляется участие в программе «Профессионалитет», развитие практики наставничества, обучение специалистов на базе предприятий.

«Разрезуголь» – совместное предприятие Эн+ и китайской China Energy, ведущее освоение Зашуланского месторождения. Балансовые запасы – более 600 млн тонн высококачественного низкосернистого угля. Планируемый объем инвестиций со стороны Эн+ – 50 млрд рублей. Выход на проектную мощность – 5 млн тонн угля в год – планируется к 2028 году.