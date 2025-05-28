Жители на почти 10 улицах в Иркутске остались без света из-за ночного ветра

Сильный ветер разбушевался в Иркутске минувшей ночью, был зафиксирован и ливень. Каковыми оказались последствия непогоды, рассказали в пресс-службе мэрии.

«Произошло отключение электроснабжения в районе улиц 2-я Железнодорожная, Гоголя, Миронова, Новокшонова, Терешковой, Шмидта, а также Мухиной, Якоби и Театральной. Восстановительные работы проводят представители ОАО «Южные электрические сети»», – говорится в сообщении.

Кроме того, поступило восемь заявок о поваленных деревьях в разных районах Иркутска: упавшие ветки и стволы распилят и вывезут. Усилены работы по подметанию тротуаров, переходов, дорог.