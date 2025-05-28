Иркутяне чаще других россиян покупают автомобили со сроком эксплуатации менее года

Цифровая экосистема МТС и центр аналитики и исследований MTC AdTech провели опрос среди россиян на тему покупки автомобиля. Подавляющее большинство сибирских респондентов предпочитают покупать почти новое транспортное средство – со сроком эксплуатации до года.

Большинство опрошенных (80%) задумывается о покупке подержанного авто. Среди тех, кто готов приобрести машину с пробегом, 68% привлекает более низкая цена по сравнению с новым транспортным средством. Еще 22% респондентов интересуют марки автомобилей, ушедшие с российского рынка.

Подержанные автомобили чаще выбирают в Дальневосточном – 95% и Северо-Кавказском федеральных округах – 93% респондентов соответственно. Также дальневосточники больше остальных россиян склонны к покупке автомобилей старше 5 лет – на это согласны 47% опрошенных. Машины со сроком эксплуатации от 3 до 5 лет чаще всего покупают в Северо-Кавказском федеральном округе – 64%. В Северо-Западном федеральном округе наибольшей популярностью пользуются автомобили не старше 3 лет, их предпочли 32% опрошенных. Почти новый автомобиль – со сроком эксплуатации до года – чаще всего покупают с Сибирском, Центральном и Уральском округе (по 6% респондентов).

По данным аналитиков, планируют приобретать машину 28% опрошенных, из них 16% откладывают покупку до момента улучшения ситуации на рынке.

Каждый третий участник опроса не планирует покупать и не имеет на данный момент автомобиля. При этом, 67% респондентов копят собственные средства на покупку автомобиля. Брать кредит готовы только 20% опрошенных, а еще 11% рассматривают способ покупки по трейд-ин с доплатой.

«Рост стоимости автомобилей на фоне общей экономической ситуации, высокая кредитная ставка и уход с российского рынка привычных марок автомобилей заставляют россиян рассматривать рынок автомобилей с пробегом. Для продавцов это сигнал о том, что выход на покупателей новых автомобилей становится все более сложным и требует рекламных инструментов, позволяющих таргетировать сообщения на узкую целевую аудиторию», – комментирует коммерческий директор МТС AdTech Артем Пуликов.