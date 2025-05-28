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Трое мужчин пропали во время рыбалки в Иркутской области из-за сильного ветра

В Иркутской области ведутся поиски троих мужчин. Они пропали в Нукутском районе неподалеку от деревни Русский Мельхитуй во время рыбалки. Подробности сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

По данным правоохранителей, проснувшись утром, не обнаружили на берегу свою резиновую моторную лодку. Проехав на УАЗе около километра вдоль берега, плавсредство удалось обнаружить: один из мужчин решил добраться до него вплавь. Спустя некоторое время товарищи увидели на берегу брошенную железную лодку и отправились на ней на помощь к другу. Поскольку ветер усилился, их начало сносить.

О происшествии удалось узнать благодаря телефонному звонку брату, который сделал один из мужчин незадолго до момента пропажи. Сейчас сибиряков ищут: в настоящее время удалось обнаружить только их автомобиль.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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